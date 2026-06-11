Омским ремонтникам моста у Телецентра снова не дают зарплату

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Рабочие, задействованные на ремонте моста у Телецентра в Омске, снова пожаловались на невыплату зарплаты. Работяги грозят забастовкой. При этом администрация Омска официально заявила — деньги подрядчику приходят исправно.

Очередную жадобу рабочие компании «СтройТраст», которой достался контракт на ремонт важного городского объекта, разместили в телеграм-канале «Новости Омска». Они заявили, что остались без зарплаты за апрель и май, их руководство не выходит на связь, а счета компании якобы опустели.

Ситуацию прокомментировали в администрации Омска — она является заказчиком работ. Там заявили, что с подрядчиком за выполненные работы заказчик рассчитывается вовремя.

«Долгов нет. Работы на мосту ведутся. Сотрудников на объекте достаточно», — приводит комментарий мэрии «Омск-информ».

У администрации города нет правовых рычагов чтобы вмешиваться в деятельность хозяйствующего субъекта, однако они есть у трудовой инспекции и прокуратуры. Последняя уже проводила проверку деятельности компании в декабре 2025 года, так как нынешний инцидент с задержкой зарплат у работников «СтройТраста» уже не первый. Крайний раз они жаловались на невыплаты в феврале этого года.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске при общем снижении цен на продовольствие подорожали отдельные продукты

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