В Омске при общем снижении цен на продовольствие подорожали отдельные продукты

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

По данным Омскстата, в мае 2026 года на потребительском рынке Омской области зафиксирован рост цен на 0,1% по сравнению с апрелем. Основной вклад внесла сфера услуг, тогда как продовольственные и непродовольственные товары в среднем подешевели.

В сегменте услуг цены выросли на 1,2%. Этот рост в значительной степени связан с внутренним туризмом. Так, экскурсионные услуги подорожали на 20,5%, проезд в поездах дальнего следования — на 5,3%, проживание в домах отдыха — на 4,9%.

В то же время цены на продовольственные товары в среднем снизились на 0,3%. Лидерами падения стали помидоры (они подешевели на 30,6 ), огурцы (минус 19,9%). Среди плодоовощной продукции также дешевели свежие грибы, апельсины и сладкий болгарский перец.

Из другой категории продовольственных товаров подешевели куриные яйца, отдельные виды молочки и мяса животных. Так, стоимость килограмма бескостной говядины составила в мае 639,27 рубля, свинины — 346,28, баранины — 715,28. В целом эти виды мяса подешевели на 2,5 %.

Стоимость молока жирностью 2,5-3,2 % составила 81, 22 рубля за литр. Ультрапастеризованного той же жирности — 117, 70 %. Падение составило минус 0,7 %.

Также подешевели подсолнечное масло, черный байховый чай, пшеничная мука, рис, пшено и белокочанная капуста.

Однако на общем фоне снижения цен на продовольствие отдельные виды продуктов подорожали. Так, стоимость сахарного песка составила 71,76 рубля за кило (плюс 1,6 к прежней цене). Лук репчатый подскочил в цене до 39,90 рубля за килограмм (плюс 21,9 %), морковь — до 50,90 рубля (плюс 6,1 %), картофель — 41,78 рубля (плюс 6,1 %). Из овощей-фруктов также поднялись в цене яблоки, лимоны и свекла.

Также в мае был зафиксирован рост цен на сливочное масло (967, 34 рубля за кило), охлажденных кур (220,10 рубля), мороженую рыбу (301,04 рубля), соль (16, 90 рубля), все виды хлеба и хлебобулочных изделий (от 90,11 рубля до 11,72 рубля за килограмм), гречку (53,22 рубля) и вермишель (92,17 рубля). Также дорожали колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.

Непродовольственные товары продемонстрировали снижение на 0,3%. Дешевле стали отдельные виды чулочно-носочных изделий, женской одежды, моющих и чистящих средств, а также товары для садоводства. Кроме того, отмечено снижение цен на импортные подержанные легковые автомобили. При этом в преддверии отпускного сезона выросли цены на чемоданы и рюкзаки для взрослых.

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