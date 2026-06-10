Сто тысяч: вакансия столяра стала первой в Омске по зарплатному предложению лета

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске, в июне, больше всего готовы платить столяру: кандидату предлагают зарплату от 100 тысяч рублей на руки. Данными по уровню предлагаемых зарплат в первом месяце лета, поделились аналитики портала по поиску работы SuperJob.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых июньских специальностей, заняла вакансия кладовщика—комплектовщика, которого ждут омском магазине, принадлежащем крупной федеральной розничной сети. Будущему сотруднику обещают оплату от 90 до 120 тысяч рублей, бесплатное питание и доставку корпоративным транспортом. Третье место оказалось у вакансии инженера-дефектоскописта на одном из омских предприятий. Будущему сотруднику этой технической специальности предлагают оплату от 90 тысяч рублей в месяц. Также в этот рейтинг вошла вакансия помощника машиниста электровоза. Омскому сотруднику готовы платить от 90 тысяч рублей в месяц, а кроме того, ему обещают полис ДМС, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, компенсацию детских дошкольных учреждений и детского отдыха, негосударственное пенсионное обеспечение и корпоративную ипотеку.

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