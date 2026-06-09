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Общество9 июня 2026 4:55

Прятался в лесу: пьяный омский водитель устроил буквально киношный побег от полиции

Омич, находясь в алкогольном состоянии за рулем грузовика, убегал от автоинспекторов по проселочным дорогам с выключенными фарами, а после, бросив автомобиль, укрылся в лесу
Вадим Андреев
Водитель огромного грузовика талантливо уходил от полицейской погони по проселочным дорогам, но был пойман.

Водитель огромного грузовика талантливо уходил от полицейской погони по проселочным дорогам, но был пойман.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Достойная киносюжета погоня произошла минувшей ночью на окраине Омска. Водитель огромного грузовика уходил от полицейской погони по проселочным дорогам, а под конец пытался спрятаться от преследовавших его сотрудников автоинспекции в лесу. По итогу он был пойман, и оказался пьяным.

В ночное время экипаж ДПС попытался остановить грузовой автомобиль «Хино Профия» на улице 2-й Челюскинцев. Однако, водитель проигнорировал требование сотрудника ГИБДД и рванул на своей огромной машине в сторону Красноярского тракта. Бегущий от полиции 44-летний омич талантливо использовал природные факторы — выехал на проселочную дорогу, где его автомобиль поднял тучи пыли, делая его машину невидимой, а также водитель выключил фары, несясь на огромной скорости по бездорожью.

Отметим, что «маскировочные» действия удались ловкачу: на какой-то момент полицейские потеряли грузовик из виду. Спустя время автомобиль был обнаружен на проселочной дороге, но без водителя. А еще через короткий период времени полиция нашла смутьяна в лесу, где он пытался укрыться от погони. Побег омича стал объясним после прохождения им освидетельствования. Алкотестер показал следующее значение — 0,229 мг/л.

В отношении 44-летнего водителя составлены сразу несколько протоколов: за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортом без прав, невыполнение требования об остановке, уклонение от исполнения административного наказания. Теперь мужчину ждет суд и суровое наказание.

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