Прятался в лесу: пьяный омский водитель устроил буквально киношный побег от полиции

Водитель огромного грузовика талантливо уходил от полицейской погони по проселочным дорогам, но был пойман. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Достойная киносюжета погоня произошла минувшей ночью на окраине Омска. Водитель огромного грузовика уходил от полицейской погони по проселочным дорогам, а под конец пытался спрятаться от преследовавших его сотрудников автоинспекции в лесу. По итогу он был пойман, и оказался пьяным.

В ночное время экипаж ДПС попытался остановить грузовой автомобиль «Хино Профия» на улице 2-й Челюскинцев. Однако, водитель проигнорировал требование сотрудника ГИБДД и рванул на своей огромной машине в сторону Красноярского тракта. Бегущий от полиции 44-летний омич талантливо использовал природные факторы — выехал на проселочную дорогу, где его автомобиль поднял тучи пыли, делая его машину невидимой, а также водитель выключил фары, несясь на огромной скорости по бездорожью.

Отметим, что «маскировочные» действия удались ловкачу: на какой-то момент полицейские потеряли грузовик из виду. Спустя время автомобиль был обнаружен на проселочной дороге, но без водителя. А еще через короткий период времени полиция нашла смутьяна в лесу, где он пытался укрыться от погони. Побег омича стал объясним после прохождения им освидетельствования. Алкотестер показал следующее значение — 0,229 мг/л.

В отношении 44-летнего водителя составлены сразу несколько протоколов: за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортом без прав, невыполнение требования об остановке, уклонение от исполнения административного наказания. Теперь мужчину ждет суд и суровое наказание.

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