Омичка зарабатывала на «снятии порчи» в соцсетях и пошла под суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Исилькульский городской суд передали уголовное дело 35-летней жительницы Омска. Ее обвиняют в мошенничестве. Женщина зарабатывала «на снятии порчи» в соцсетях.

Подробностями дела поделились в пресс-службе судов Омской области. Омичка создала в «Одноклассниках» фальшивый аккаунт, где представлялась потомственной ворожеей и гадалкой. На странице она выкладывала мистические картинки и обещала помощь в решении любых проблем: от диагностики порчи до исцеления от алкогольной зависимости.

В октябре прошлого года на ее уловки попалась жительница Исилькульского района. В ходе переписки лжегадалка убедила клиентку, что той и ее родственнику, страдающему от алкогольной зависимости, срочно требуются магические обряды. Стоимость одного сеанса варьировалась от двух до пяти тысяч рублей. В итоге доверчивая женщина перевела аферистке в общей сложности 9 тысяч рублей через Систему быстрых платежей на банковский счет омички.

Теперь обвиняемой грозит наказание по части 2 статьи 159 УК РФ —«Мошенничество». Сейчас суд решает, когда именно назначить первое заседание по этому делу.

Ранее КП-Омск сообщала, что омича отправили на 17 лет в тюрьму за подготовку к терактам

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