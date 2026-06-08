Передавал врагу сведения о военкоматах и релейных шкафах: омича отправили на 17 лет в тюрьму за подготовку к терактам

Сибиряк изучал выданные противником инструкции, чтобы выехать в Украину для участия в боях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июня пресс-служба Второго окружного военного суда сообщила о вынесении приговора жителю Омской области. 29 мая 2026 года мужчину признали виновным в участии в деятельности незаконной организации и в прохождении обучения для осуществления терактов.

В ноябре 2023 года сибиряк решил вступить в признанное террористическим украинское военизированное объединение. Связался с представителем, заполнил анкету и заявил о готовности подрывать безопасность России, участвовать в боях против ее армии. Фигуранту выдали пособия по идентификации экипировки и вооружения ВС РФ, направили инструкции по изготовлению взрывных устройств и изучению оружия НАТО.

Местный житель собрал и передал информацию о расположении военкомата, эшелоне и релейных шкафах на железной дороге. В феврале 2024 года сообщил также о режиме работы административных объектов Омска. Мужчина обсуждал свой будущий выезд в Украину для участия в сражениях. Преступную деятельность пресекли спустя месяц, 27 марта.

Суд лишил сибиряка свободы на 17 лет: первые четыре года виновный проведет в тюрьме, остальной срок — в ИК строгого режима. Также назначены 12 месяцев ограничения свободы. Приговор еще не вступил в силу.

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