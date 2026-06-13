Омскому рынку труда в основном нужны сотрудники без высшего образования

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омским работодателям во втором квартале 2026 года в основном нужны рабочие руки в прямом смысле этого слова. По данным аналитиков портал hh.ru, по итогам мая в Омской области было открыто или обновлено более 10,2 тысяч вакансий — из них 33% в категории «Рабочий персонал».

Так же в Омской области остается высоким спрос на сотрудников в категории «Строительство» — работников этой, также в большинстве своем рабочей специальности, ждут в 26% омских предприятий, разместивших в мае региональные вакансии. Водителей-экспедиторов, кладовщиков и менеджеров по продажам ждут еще 30% омских работодателей. Из востребованных в Омской области категорий, с необходимым высшим или специализированным образованием, наиболее высокой востребованностью отметились «Медицина, фармацевтика» (6% от общего числа резюме) и «Административный персонал» (5%).

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