Из Омской области активно вывозят по железной дороге нефтепродукты и зерно

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Больше всего из Омской области в 2026 году вывозились продукты переработки нефти. По данным, опубликованным на портале ОАО «РЖД», из 7,9 млн тонн вывезенных из региона грузов, 6 млн тонн пришлось на нефтепродукты.

Также за первые пять месяцев из омской области активно вывозили по железной дороге зерно — цифра погрузки составила 1,1 млн тонн. Среди других, вывозимых из региона посредством железной грузов, стоит отметить химикаты и сода (415 тысяч тонн), продовольственные товары (116,8 тысяч тонн) продукты перемола (44 тысяч тонн), лом черных металлов (56,4 тысяч тонн), а также строительные грузы (80,4 тысяч тонн). В железнодорожном ведомстве отмечают рост вывоза различных товаров из Омской области. Он оказался 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 15 тысяч кубометров омских зерноскладов уже подготовлены для нового урожая

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru