Более 15 тысяч кубометров омских зерноскладов уже подготовлены для нового урожая

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» отчитались о проведении мероприятий по подготовке зерновых складов на территории Омской области под новый урожай. По сообщению ведомства, необходимая дезинфекция проведена в пустых зернохранилищах объемом 15 тысяч кубометров.

Сельскохозяйственные товаропроизводители в Омской области начинают подготовку зернохранилищ и складов для загрузки зерна нового урожая. При этом, одним из самых важных мероприятий по подготовке, является процедура обеззараживание зерноскладов. Она проводится ежегодно, перед закладкой нового урожая для предотвращения заражения вредителями зерна и продуктов его переработки. В омском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, что по состоянию на 3 июня, специалисты организации провели способом влажной дезинсекции с применением контактных инсектицидов обеззараживание более 15 тысяч кубических метров пустых мест хранения зерна. Этот метод обеззараживания направлен на борьбу с насекомыми, в том числе в самых труднодоступных местах зерноскладов, и предотвращение заражения в течение длительного периода хранения.

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