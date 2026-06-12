Перечень запрещенных для омичек профессий сократят к 2027 году

Грань между женскими и мужскими профессиями постепенно стирается Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перечень профессий и производств, на которых действует ограничение на труд женщин, сократят в России к 2027 году. Изменения затронут прежде всего сферы транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщила сенатор Галина Карелова.

Пересмотр списка стал возможен благодаря развитию технологий, автоматизации производств и внедрению систем искусственного интеллекта, которые существенно изменили условия труда на многих предприятиях. Сенатор отметила, что еще несколько лет назад перечень запрещенных для женщин профессий включал около 500 позиций. Однако многие крупные работодатели уже тогда считали часть ограничений избыточными, поскольку современные технологии позволили сделать рабочие места безопаснее.

Решение об исключении той или иной профессии из перечня принимается только после комплексной оценки условий труда. В этой работе участвуют Министерство труда, Министерство здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство и надзорные ведомства. За процессом также следят общественные и женские организации.

Согласно утвержденной правительством дорожной карте, изменения будут внесены в действующий приказ Минтруда. Сейчас перечень ограничений, который действует с 1 января 2021 года, включает 100 видов работ и профессий. Межведомственное взаимодействие между федеральными органами власти обеспечивает координацию механизмов оценки условий труда в рамках трудового законодательства Российской Федерации.

Расширение доступа женщин к новым профессиям позволит омичкам реализовать свой профессиональный потенциал в сферах, которые ранее были недоступны. Это способствует повышению экономической активности граждан и укреплению кадрового потенциала промышленных предприятий и транспортных компаний.

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