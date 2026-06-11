Омичи победили в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

Фото: министерство молодежной политики Омской области

11 июня региональное министерство молодежной политики сообщило об итогах VIII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине». В возрастной категории от 11 до 14 лет первое место заняла омичка Вероника Нечаева. Она учится в «Центре образования и развития», занимается балетом.

«Мой родной город в 2026 году является Культурной столицей России. <...> В видео я рассказала языком балетного танца о жемчужине Сибири — уникальном музее изобразительных искусств имени Михаила Александровича Врубеля. Красота и изящество моих движений в просторных и светлых залах музея подчеркивали величие и гениальность картин известных художников», — поделилась Вероника Нечаева.

Среди лучших оказались и еще две жительницы Омска. Полина Юрко из лицея «Авангард» (категория до 14 лет) представила город как активного участника международного диалога. Айлин Байрамова из школы №31 (от 15 лет) рассказала об азербайджанской традиции праздника Новруз Байрам.

Конкурс собрал в национальном центре «Россия» школьников и студентов из различных стран.

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