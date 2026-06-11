Стали известны причины смерти молодого экс-игрока системы омского «Авангарда»

Фото: ХК «Авангард»

Причины смерти выпускника хоккейной академии «Авангарда» Егора Ядыкина, о которой мы уже сообщили, стали известны. Как оказалось, это был несчастный случай при попытке научиться стрелять из ружья.

Инцидент произошел в родном для Егора городе Салавате в Башкирии. В одном из гаражей на улице Индустриальной утром 11 июня обнаружили тела двух мужчин, 1958 и 2005 годов рождения. Это и были хоккеист и его дед.

Таковы данные сообщившего об этом издания UFA1.RU со ссылкой на собственный источник.

Как конкретизировал источник, игрок вместе с дедом собирались на рыбалку. Дед решил заодно научить внука стрелять из ружья, но то выстрелило в руках неопытного стрелка, парень не разобрался с курком. Он получил ранение в нижнюю челюсть и умер от него на месте.

Егор Ядыкин после ухода из системы «Авангарда» стал играть в ВХЛ в клубе «Норильск». В следующем сезоне он должен был выступать там же.

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