Умер выпускник академии омского «Авангарда»

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 11 июня сообщил, что ушел из жизни выпускник его хоккейной академии Егор Ядыкин. Ему был 21 год.

В клубе уточнили, что в его системе Егор выступал с 2021 по 2025 годы. Причина смерти не уточняется.

В пресс-службе «ястребов» подчеркнули, что игрок был добрым человеком, излучавшим позитив и страсть к хоккею. Его кончина стала большой утратой для омской хоккейной семьи.

«Хоккейный клуб «Авангард» выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора. Мы скорбим вместе с вами», — заявила пресс-служба клуба.

Время и место прощания с игроком пока не указано.

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