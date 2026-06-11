За контрабанду птиц омский суд приговорил двух красноярцев к пяти годам колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Калачинский городской суд вынес приговор двум мужчинам, которые пытались незаконно переправить из Красноярского края в Северную Осетию десять редких хищных птиц — балобанов и сапсанов. Операцию пресекли полицейские в городе Калачинске Омской области, обнаружив пернатых в одном из гаражей.

Суд признал двух подсудимых виновными в незаконной добыче, хранении, перевозке и контрабанде особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу. Каждому из фигурантов назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с осужденных солидарно взыскано более 15,9 миллиона рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением.

Как установило следствие, в сентябре 2025 года красноярцы, 25 и и 62 лет , находясь на территории Красноярского края, получили от неустановленных лиц восемь особей балобана и двух сапсанов. Птицы были добыты незаконно. Мужчины планировали перевезти их на автомобилях по заранее согласованному маршруту и передать третьим лицам в Республике Северная Осетия – Алания.

Однако довести задуманное до конца не удалось. Сотрудники полиции пресекли преступление в Калачинске. Все птицы были обнаружены в одном из местных гаражей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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