В Омской области ломбард оштрафовали на 300 тысяч за незаконную выдачу займов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Калачинская межрайонная прокуратура выявила организацию, которая под видом ломбарда выдавала гражданам деньги под залог имущества, не имея на это никакого права. Компания не числилась ни в реестре ломбардов, ни в списке микрофинансовых организаций Банка России. Теперь юрлицо заплатит крупный штраф.

Незаконную схему вскрыла проверка, проведенная надзорным ведомством. Формально организация работала как пункт приема и выдачи займов под залог вещей — как обычный ломбард. Однако по закону право на такую деятельность имеют только компании, включенные в специальный реестр.

Более того, фирма не состояла и в реестре микрофинансовых организаций (МФО), который дает право на выдачу потребительских займов. Тем не менее, гражданам предлагали деньги в долг под залог как нового, так и уже бывшего в употреблении товара.

Прокуратура квалифицировала действия юрлица по части 1 статьи 14.56 Кодекса об административных правонарушениях РФ — «Осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов лицом, не имеющим права на ее осуществление». Санкция этой статьи для организаций предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

Калачинский городской суд, рассмотрев материалы, оштрафовал псевдо-ломбард на 300 тысяч рублей.

Ранее КП-Омск сообщала, что омская природоохранная прокуратура выясняет источник бензиновых пятен на Оми

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