Омская природоохранная прокуратура выясняет источник бензиновых пятен на Оми

Бензиновое происхождение пятен подтверждал специфический запах. Фото: группа «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Омская природоохранная прокуратура организовала проверу после сообщений омичей о возможном экологическом ЧП на реке Оми. Вчера, 11 июня, огромные бензиновые и масленые пятна в районе набережной заметили в воде очевидцы.

Напомним, пост об этом появился в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте». Омичи засняли плывущие по реке радужные разводы и, комментируя эти кадры, сообщили, что над водой по набережной разносится явственный запах бензина. Очевидцы потребовали реакции компетентных органов и наказания виновных в загрязнении одной из главных артерий региона.

На сообщение в тот же вечер отреагировала природоохранная прокуратура — в ведомстве начали проверку соблюдения экологического законодательства. К ней привлечены также профильные специалисты.

«На основе полученных данных прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства об охране вод, а также влиянию сбросов на водный объект», — говорится в сообщении.

Также проверка выясняет источник бензиновых пятен — при наличии оснований виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее КП-Омск сообщала, что жители Омской области требуют вмешательства Бастрыкина из-за горящей свалки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru