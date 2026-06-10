Омичи заметили огромные бензиновые пятна на Оми

Фото: скриншот видео в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Омичи бьют тревогу — на одной из главных водных артерий региона, реке Оми, очевидцы заметили огромные бензиновые пятна. Пост об этом и соответствующее видео появилось сегодня, 10 июля, в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

На кадрах с места событий на воде видны огромные радужные пятна и разводы, характерные для разлива нефтепродуктов.

«И прямо запах стоит такой — бензиновый!», — комментируют за кадром авторы видео, запечатлевшие признаки экологической катастрофы в районе городской набережной.

При этом пятна быстро разносятся течением ниже по реке.

«Омичи распространяют обращения к представителям природоохранной прокуратуры и Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора с требованием незамедлительно организовать выездную проверку, установить точные координаты сброса и привлечь виновных к ответственности», — утверждает источник.

Между тем никакой официальной реакции на тревожное сообщение пока не последовало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Град, ливни, гроза: омичей предупредили об опасных метеоявлениях

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru