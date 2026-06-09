Сегодня, 9 июня, жителей Омской области предупредили о штормовых явлениях. По данным РСЧС, до конца текущих суток подует сильный ветер с порывами до 25 м/с и более.
Синоптики прогнозируют в регионе выпадение крупного града. Прогремят грозы. Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся также на протяжении завтрашнего дня — вторника, 10 июня. Жителям следует учесть штормовое предупреждение при планировании своих прогулок и поездок.
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