Жители Омской области требуют вмешательства Бастрыкина из-за горящей свалки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Калачинска Омской области обратились в Генеральную прокуратуру России и к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием разобраться с горящей городской свалкой, которая дымит уже второй месяц. Коллективное обращение опубликовано в группе «Подслушано в Калачинске» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, из-за едкого дыма от горящего мусорного полигона некоторым людям потребовалась медицинская помощь. Горожане утверждают, что это самая большая свалка в области, а администрация бездействует. «Калачинцы требуют закрыть объект», — говорится в сообщении.

Администрация Калачинского района признает, что на полигоне может возникать неконтролируемое возгорание, приводящее к задымлению и запаху гари. В официальном ответе указывается, что над устранением проблемы ведется работа, на свалке имеется необходимая техника, а ситуация находится на контроле. Жителям при ухудшении самочувствия рекомендуют обращаться в центральную районную больницу. При этом, по данным администрации, на сегодняшний день случаев обращения с симптомами отравления в медучреждения не зафиксировано.

Министерство природных ресурсов Омской области также отреагировало на ситуацию. Ведомство сообщило, что 9 июня по многочисленным обращениям граждан на место была направлена передвижная экологическая лаборатория. Отбор проб воздуха производился в трех точках города. По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

Однако сообщения ведомств вызвали десятки возмущенных комментариев со стороны местных жителей, которые не согласны с официальной позицией и продолжают настаивать на принятии экстренных мер по ликвидации возгорания и закрытию полигона.

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