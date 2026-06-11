Сжигание тополиного пуха приравнено к пороху: в Омске и 21 районе области отменен особый противопожарный режим

Сухая трава и тополиный пух остаются главной причиной возгораний в Омской области даже после отмены особого противопожарного режима Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство региональной безопасности Омской области объявило о снятии особого противопожарного режима в городском округе Омск и 21 муниципальном районе с 11 июня. При этом в северных территориях действие строгих мер пожарной безопасности продлено до 15 июня в рамках федерального и регионального законодательства, а за нарушение правил гражданам грозят административные штрафы по статье 20.4 КоАП РФ.

Строгие меры пожарной безопасности отменены на территориях Азовского немецкого национального, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Черлакского и Шербакульского районов. В то же время в северных районах области особый противопожарный режим сохраняется еще несколько дней из-за сложной пожароопасной обстановки.

Ведомство подчеркивает, что отмена режима не означает окончания пожароопасного сезона. Сухая трава и тополиный пух по-прежнему таят серьезную угрозу, так как скорость возгорания и температура горения пуха сопоставимы с порохом. Жителям региона необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Гражданам запрещено разводить костры вблизи зданий, деревьев и сухих растений. Использовать для разведения огня разрешается только специально оборудованные места. Любой открытый огонь, брошенные спички и окурки необходимо тщательно тушить даже при видимом отсутствии пламени. Категорически запрещается поджигать тополиный пух.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима и после его отмены предусмотрена административная ответственность. Штрафы для граждан по статье 20.4 КоАП РФ достигают нескольких десятков тысяч рублей, а при возникновении пожара виновным грозит уголовная ответственность. Сотрудники правоохранительных органов и надзорных ведомств продолжают проводить рейды и патрулирования для выявления нарушителей.

В случае обнаружения возгорания или возникновения чрезвычайной ситуации жителям необходимо незамедлительно сообщать об этом по единому номеру экстренных служб 112. Своевременное обращение спасателей позволяет оперативно локализовать очаги возгорания и предотвратить распространение огня на жилые дома и лесные массивы.

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