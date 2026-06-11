Поезд из Омска в Симферополь сократили до Керчи из-за угроз безопасности

Пассажирам придется добираться до Крыма на автобусах как минимум до конца сентября Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезд дальнего следования Омск — Симферополь изменил маршрут: теперь конечной станцией его следования стала Керчь, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Решение о корректировке графика движения принято оперативным штабом Крыма в связи с обеспечением безопасности пассажиров.

Начиная с 10 июня 2026 года, состав будет следовать только до Керчи. Оставшуюся часть пути до Симферополя пассажирам предлагается преодолеть на автобусах. Посадка на трансфер будет организована на привокзальной площади или в непосредственной близости от железнодорожной станции. Предварительно, такая схема движения будет действовать до конца сентября 2026 года.

Изменения в расписании связаны с участившимися случаями вынужденных остановок и многочасовых задержек поезда на фоне объявлений об «авиационной опасности» в регионах Крыма с наступлением летнего сезона 2026 года. Меры безопасности направлены на минимизацию рисков для пассажиров и персонала.

Аналогичные корректировки маршрутов приняты не только для состава Омск — Симферополь, но и для поездов, следующих в Крым из других регионов России. Перевозчики совместно с региональными властями отрабатывают механизмы логистики, позволяющие обеспечить доставку пассажиров к месту назначения с минимальными неудобствами в условиях повышенных мер безопасности.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание и условия проезда у перевозчика перед покупкой билетов.

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