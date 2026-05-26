В Омской области на время ЕГЭ вблизи пунктов сдачи запретят стройки и концерты

В преддверии старта основного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ) Рособрнадзор направил в субъекты РФ рекомендации по созданию максимально комфортных условий для выпускников. Шумную деятельность вблизи пунктов проведения испытаний омским властям предлагается запретить.

Согласно документу, рекомендовано ввести временный запрет на ведение строительных и ремонтных работ, а также на проведение концертов и прочих массовых культурных мероприятий с высоким уровнем шума в радиусе расположения школьных аудиторий в дни сдачи экзаменов. Принять конкретные меры должны местные власти — им предстоит на местах законодательно оформить соответствующие ограничения.

Главная цель нововведений — обеспечить одиннадцатиклассникам доброжелательную и спокойную атмосферу во время государственной аттестации, чтобы ничто не отвлекало их от сосредоточенной работы над заданиями.

Как уже сообщала КП-Омск, основной период ЕГЭ-2026 стартует в Омске с 1 июня. В этот день выпускникам предстоит сдать экзамены по истории, литературе и химии. Далее график выглядит следующим образом:

4 июня — русский язык;

8 июня — математика базового и профильного уровней;

11 июня — обществознание и физика.

Далее в расписании следуют экзамены по биологии, географии и иностранным языкам (15 июня), а также устная часть иностранных языков и информатика (18–19 июня). Дополнительный этап пройдет с 4 по 25 сентября.

Помимо тишины в пунктах сдачи экзаменов, Рособрнадзор обратил внимание на комфорт самих школьников: в случае жаркой погоды организаторы обязаны обеспечить всех участников питьевой водой, а медицинские пункты — быть готовыми оказать помощь. Рособрнадзор также отмечает, что государственная итоговая аттестация должна проходить в спокойной и доброжелательной обстановке.

Для тех, кто пропустит экзамен по уважительной причине, в календаре предусмотрены резервные дни (22–25 июня).

