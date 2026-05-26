Омичам рассказали, что надо делать при налете на город вражеских беспилотников

В случае атаки на Омск беспилотников, сотрудники ФСБ настоятельно просят омичей не сбивать собственными силами вражеские дроны и не прикасаться к упавшему БПЛА.

УФСБ России по Омской области внезапно проинформировала омичей о правилах поведения при атаке БПЛА. В ведомстве подчеркнули всю важность рекомендаций, которые помогут спасти себя и жизни других людей.

Региональное Управление ФСБ России совместно с антитеррористической комиссией Омской области информирует о следующих правилах поведения при атаке на Омск вражеских беспилотников:

— В случае беспилотной угрозы необходимо как можно скорее покинуть опасную территорию и оповестить о произошедшем правоохранительные органы по телефону 112, указав свое местонахождение и точку, где замечен дрон.

— При атаке на Омск БПЛА надо вести себя в зависимости от места нахождения: на открытом пространстве рекомендуется укрыться в капитальных постройках, в подземном переходе или за большими бетонными бордюрами; в закрытом помещении — отойти от окон к стене и лечь на пол либо спуститься в подвал, паркинг или бомбоубежище, также не использовать лифт и не садиться в дверных проемах; во время движения в автомобиле или общественном транспорте — незамедлительно покинуть транспортное средство и найти укрытие, а если не получается выйти из авто, пригнуться и прикрыть голову.

— Не следует самостоятельно сбивать дроны и прикасаться к упавшему БПЛА. Даже после приземления беспилотные летательные аппараты могут быть опасны.

— Главное: сохранять самообладание и проверять достоверность информации у официальных представителей силовых структур и правительства Омской области.

В ведомстве также напоминают, что за ложное сообщение о теракте, поджоге или готовящемся взрыве в соответствии со ст. 207 УК России предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

