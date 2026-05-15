В отравлении газом школьников из Тары обвинили инженера строительной организации

В СУ СКР по Омской области рассказали о промежуточных итогах расследования уголовного дела по факту ЧП в Таре. Напомним, 6 мая там отравились газом ученики 5-6 классов Тарской школы. Утечка произошла во время опрессовки оборудования. Как сообщили в СУ СКР обвинение по статье «Загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека» предъявлено главному инженеру организации, проводившей эти работы. Максимальная санкция этой статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

По данным следствия, утром 6 мая 2026 года, около 10:00, в городе Тара произошла авария при прокладке и опрессовке газопровода к жилым домам. Утечка газовоздушной смеси, по мнению следствия, произошла из-за несоблюдения правил безопасности. В результате загрязнения воздуха пострадали ученики и учителя местной школы — они находились на занятиях в здании, расположенном по соседству с газовой трассой.

Следователи уже опросили всех потерпевших и свидетелей. С привлечением специалистов Ростехнадзора проведены повторные осмотры места ЧП, в ходе которых взяты пробы для лабораторных исследований. При обысках в офисе подрядной организации изъята документация, имеющая значение для дела. Назначены судебно-медицинская, химико-токсикологическая и другие экспертизы. Также продолжается расследование по статьям 238 и 293 УК РФ: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».

Состояние пострадавших сейчас оценивается как удовлетворительное, опасности для их жизни и здоровья нет.

Тем не менее, как ранее сообщала КП-Омск, уже выписанных из больницы детей снова госпитализировали для более углубленного исследования. Медики хотят полностью исключить отложенные негативные последствия отравления.

