В школе № 3 города Тара Омской области произошло массовое отравление учащихся газом. Инцидент случился во время учебного процесса из-за проведения опрессовки газового оборудования в котельной, расположенной всего в 250 метрах от учебного заведения.

Газ распространился по улице и проник в отдельный корпус школы, где в этот момент проходил урок технологии. Школьники вдохнули опасное вещество, после чего их самочувствие резко ухудшилось. Об инциденте сообщил глава региона Виталий Хоценко.

«Сегодня в Таре недалеко от ИТ-клуба, где в это время на экскурсии находились дети, во время работ на газопроводе произошла утечка природного газа. Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Назначил проверку произошедшего. На месте по моему поручению работает глава района Евгений Николаевич Лысаков», — отметил Хоценко.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в Тарскую больницу. Медики диагностировали у детей отравление легкой степени. Среди пострадавших — учащиеся пятых и шестых классов в возрасте 11 и 12 лет.

Специалисты проводят проверку обстоятельств происшествия. Устанавливается, были ли соблюдены требования безопасности при проведении работ на газовом оборудовании вблизи образовательного учреждения.

