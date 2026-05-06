Предварительно, 2 человека погибли

В Омской области транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия с легкомоторным самолетом. По предварительным данным, сегодня около 13 часов местного времени вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района воздушное судно «Аэропракт-22», эксплуатируемое ООО «Авиабаза», совершило падение при выполнении авиационных работ.

Исполняющий обязанности Омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов выехал на место происшествия. Надзорное ведомство организовало мероприятия по проверке исполнения законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушных судов. По предварительным данным погибли два человека.

Причины и обстоятельства события устанавливаются. Специалисты изучают документацию на воздушное судно, квалификацию пилота, условия выполнения полетного задания и метеорологическую обстановку в момент инцидента.

Федеральное законодательство предусматривает строгие требования к организации авиационных работ, включая обязательное техническое обслуживание воздушных судов, подготовку экипажей и согласование полетов с органами организации воздушного движения. Нарушение этих норм может повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести последствий.

Контроль за соблюдением требований безопасности при выполнении авиаработ осуществляют транспортная прокуратура, Росавиация и органы государственного авиационного надзора. При выявлении нарушений принимаются меры прокурорского реагирования и административного пресечения.

Результаты проверки будут опубликованы после завершения всех процессуальных действий и экспертных исследований.

