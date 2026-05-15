Десять детей из Тары вернулись в больницу после отравления газом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Десять детей, ранее выписанных из больницы после отравления бытовым газом в городе Тара Омской области, повторно госпитализированы. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

ЧП произошло 6 мая 2026 года в одном из жилых домов, где зафиксировали утечку газа. Пострадавшие дети проходили лечение и во вторник были выписаны домой. Однако медики приняли решение вернуть их в стационар для прохождения повторного углубленного обследования.

В настоящее время все дети доставлены в областную детскую клиническую больницу. Врачи проводят полный комплекс диагностических процедур, чтобы исключить отсроченные последствия воздействия токсичных веществ и убедиться в безопасности здоровья пациентов.

По данным ведомства, состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Угрозы их жизни нет.

Специалисты продолжают мониторинг самочувствия маленьких пациентов. Контроль за ситуацией держат на личном контроле представители регионального минздрава.

Медики принимают меры предосторожности для исключения долгосрочных последствий отравления у детей из Тары.

