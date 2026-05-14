На площади Бухгольца в Омске к 1 сентября 2026 года установят новый шар-памятник. Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

На площади Бухгольца в Омске к 1 сентября 2026 года установят новый шар-памятник «Держава» вместо временной стеклопластиковой конструкции, которая не выдержала ураган более десяти лет назад. Работы по благоустройству ведутся на средства мецената Михаила Сутягинского.

Существующий памятник, установленный у Речного вокзала почти 30 лет назад, изначально задумывался как временный. Автор Василий Трохимчук планировал создать монумент из прочных материалов в форме металлического ядра или капли чернил, в которой отражается город, однако средства на реализацию замысла так и не были выделены. В августе 2014 года шар не выдержал сильного ветра: он оторвался от постамента и покатился по площади, мгновенно став интернет-мемом. Пользователи писали, что это «шар, пытавшийся покинуть Омск». Позже даже появилась игра, в которой по сюжету «Державе» нужно было помочь покинуть город.

Сегодня в мастерской омского скульптора Михаила Минина идет кропотливая работа над прототипами будущих барельефов. Всего их будет три, каждый переосмыслен с учетом исторических событий и героев, принимавших в них участие. В создании эскизов участвовали специалисты музея-исторического парка «Омская крепость», предоставившие, в том числе, копии одежды и оружия соответствующего периода.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Барельефы выполнят из бронзы, сам шар — из специального металла. Размер и цвет символа, знакомого каждому омичу, не изменятся. Все расходы на создание и установку «Державы» взял на себя Михаил Сутягинский.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Обновленную площадь Бухгольца жители города увидят к началу учебного года. Памятник, в барельефах которого зашифровано название «Омск», станет не только данью памяти основателям города, но и достоянием будущих поколений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Услышал хлопок, повалил дым: омский полицейский получил медаль за спасение человека на пожаре

Омичка через суд доказала, что займ на 3 тысячи рублей оформили мошенники

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru