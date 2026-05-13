Омичка через суд доказала, что займ на 3 тысячи рублей оформили мошенники

Исилькульская межрайонная прокуратура помогла местной жительнице, которая пострадала от действий аферистов. Злоумышленники использовали ее личные данные и без ее ведома заключили договор займа с микрофинансовой организацией (МФО).

В надзорное ведомство обратилась сама потерпевшая. В ходе проверки выяснилось, что в январе 2025 года неизвестные, имея доступ к персональной информации женщины, оформили на ее имя договор потребительского займа на сумму 3 тысячи рублей. Однако сами деньги на счет жертвы не поступили — они оказались на банковской карте, принадлежащей третьему лицу, личность которого не установлена.

Прокуратура встала на защиту прав гражданки и подготовила иск в суд. Сотрудники ведомства потребовали признать кредитный договор незаключенным, а числящуюся за женщиной задолженность — отсутствующей. Кроме того, прокуратура настаивала на том, чтобы МФО направила запрос в бюро кредитных историй для удаления всех порочащих сведений в отношении заявительницы.

Судья изучил обстоятельства дела и полностью удовлетворил требования прокуратуры. Интересно, что еще в процессе разбирательства представители микрофинансовой организации в добровольном порядке исполнили одно из требований — инициировали исключение ложной информации о заемщице из базы данных бюро кредитных историй.

На сегодняшний день судебное решение реализовано в полном объеме. Женщина больше не числится должницей, а запись о «левых» 3 тысячах рублей аннулирована.

Если вы обнаружили оформленный на ваше имя кредит или займ, который вы не брали, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и надзорные ведомства. Чем быстрее последуют ответные действия, тем выше шанс оспорить незаконную сделку и не платить за чужие долги.

