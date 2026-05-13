На 37,5 тысяч рублей обманула омского студента его новая интернет-знакомая

Омским кавалерам следует хорошо подумать, прежде чем соглашаться на любые предложения сетевых девушек. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Цена влюбленности омского студента оказалась весьма внушительной — юноша потерял 37,5 тысяч рублей, выполняя прихоть своей новой интернет-знакомой по имени Полина. Теперь «Полину» и ее сообщников ищут сотрудники омской полиции.

20-летний студент омского технического вуза не был избалован женским вниманием, поэтому он крепко зацепился за знакомство в одном из мессенджеров с девушкой, представившейся именем Полина. Интернет-возлюбленная 20-летнего омича оказалась к тому же интеллектуалкой — спустя какое-то время после начала общения, она предложила сходить в театр. При этом девушка назвала определенный спектакль и даже скинула ссылку на сайт, где можно взять для них билеты. В надежде на скорую встречу, студент тут же перечислил на указанный по ссылке счет 2 490 рублей за пару билетов. Однако, спустя день, «Полина» попросила взять билеты на другое число, сославшись на проблему. И студент вновь оплатил два билета за такую же сумму.

А при попытке вернуть деньги за первые билеты, на сайте вдруг возникли трудности. Любезный администратор, общаясь со студентом в мессенджере, рассказал, что произошел сбой, и юноше надо оплатить еще 9 960 рублей. А когда и это не помогло, студент согласился с новым предложением «администратора» — оплатить еще 19 900 рублей для прохождения верификации, «разморозки» денежных средств для возврата общей суммы. И только когда с влюбленного юноши попросили еще оплатить 40 000 рублей, он наконец понял, что его обманули, и пошел в полицию. По факту мошенничества следователь возбудил уголовное дело, и правоохранители сейчас ищут девушку «Полину» и ее сообщников.

Омская полиция советует всем омским студентам быть предельно внимательными при общении в интернете с обаятельными по фотографии девушками. А при покупке билетов на мероприятия, не лишним будет проверить: действительно ли в нашем городе есть такая постановка, включена ли она в афишу того или иного досугового учреждения. Подобная схема с приглашением в несуществующий кинотеатр или театр свойственна именно сайтам знакомств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омская пенсионерка лишилась выплаты, полученной после гибели сына — бойца СВО

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru