Омска пенсионерка лишилась выплаты, полученной после гибели сына — бойца СВО

В апреле 2026 года неизвестные люди убедили пожилую жительницу Омска «задекларировать» деньги. В прокуратуре региона рассказали деньги, что полученные в связи с гибелью сына в зоне СВО, пенсионерка отдала курьеру.

Кроме того, женщина перечислила на счета незнакомцев более 3,8 млн рублей. По факту дистанционного хищения возбуждено уголовное дело. Этот инцидент стал одним из 1 250 случаев воровства с использованием ИТ-технологий. Статистика приведена за 2026 год.

С начала января онлайн-преступники обокрали жителей Омской области на 450 млн рублей.

Назвав неутешительные цифры, представители прокуратуры напомнили: нельзя доверять незнакомцам, передавать им личные данные и какие-либо коды. Не следует и вводить данные на сомнительных сайтах.

