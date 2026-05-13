Сергей Лаврушко предотвратил трагедию, отведя огонь от 75-летнего мужчины. Фото: УМВД России по Омской области

Сотрудник ГУ МВД России по СКФО майор полиции Сергей Лаврушко получил медаль МВД РФ «За смелость во имя спасения». Награду вручил министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев. Об этом в ведомстве рассказали 13 мая.

На месте ЧП остались страшные завалы. Фото: УМВД России по Омской области

В выходной день полицейский находился вместе с отцом в гаражном кооперативе в городе Минеральные Воды. Недалеко прогремел взрыв. Сергей Лаврушко сразу вызвал экстренные службы и направился с родственником к месту ЧП. Мужчины увидели полыхающий соседний гараж. Из-под завалов раздавались призывы о помощи, добраться до пострадавшего мешало пламя. До прибытия спасателей омичи тушили огонь подручными средствами, чтобы он не перекинулся на пострадавшего.

«Встретив расчеты МЧС России, Сергей Лаврушко точно указал, где находится мужчина», — рассказали в полиции.

Инцидент произошел в Минеральных водах. Фото: УМВД России по Омской области

Совместными действиями потерпевшего извлекли из-под обломков, на нем потушили пламя, возгорание в гараже ликвидировали. Спасенным оказался 75-летний местный житель, его госпитализировали без сознания с множественными травмами. Спустя некоторое время пенсионер пришел в себя.

Благодаря быстрой и грамотной реакции омского полицейского трагедии удалось избежать.

Ранее мы писали, что детей пришлось вытаскивать через люк автобуса при смертельном ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омичка ушла варить яйца и чуть не сожгла кухню с кошкой

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru