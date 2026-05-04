В Омске заключили под стражу обидчиков зоозащитницы Валерии Беловой

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца

В Омске по ходатайству СУ СКР суд заключил под стражу двух мужчин, напавших в марте нынешнего года на зоозащитницу Валерию Белову.

Напомним, резонансный инцидент произошел 25 марта. Двое молодых людей с бойцовской собакой напали на Валерию во дворе ее дома в Амурском поселке, когда та выгуливала во дворе своих собак. Нападавшие, как сообщили в СУ СКР, были пьяны.

Они повалили беззащитную женщину на землю, били руками и ногами, пинали. Кроме того, как сообщили в пресс-службе омских судов, один из нападавших демонстрировал половой орган, применял приемы борьбы, хватал за волосы и волочил Валерию по земле.

По данному факту в полиции завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». На тот момент фигуранты не были арестованы, и, по сообщению в соцсетях, продолжали терроризировать округу.

В активную стадию расследование перешло только после того, как Валерия Белова скончалась в собственном доме спустя почти месяц после описанных событий — 23 апреля. Материалы уголовного дела были запрошены СУ СКР по Омской области из полиции.

Зооволонтеры, хорошо знавшие Валерию и до последнего поддерживающие с ней связь, считали, что смерть молодой женщины стала следствием полученных ею травм. Она нуждалась в медицинской помощи, но не могла лечь в больницу, пока не были пристроены на временную передержку ее пять собак.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Валерии Беловой носит некриминальный характер и с избиением не связана. Однако расследование по статье ««Умышленное причинение легкого вреда здоровью» продолжилось и было переквалифицировано на более тяжкую статью «Хулиганство, совершенное группой лиц».

С учетом того, что подозреваемые могли скрыться или повлиять на ход расследования, СУ СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Куйбышевский районный суд ходатайство следствия удовлетворил. Срок содержания под стражей обычно составляет два месяца и может продляться.

