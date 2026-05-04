Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 мая 2026 11:40

В Омске заключили под стражу обидчиков зоозащитницы Валерии Беловой

Меру пресечения по ходатайству СУ СКР избрал суд
Евгения ДЕМИНА
Подозреваемых заключили под стражу на два месяца

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске по ходатайству СУ СКР суд заключил под стражу двух мужчин, напавших в марте нынешнего года на зоозащитницу Валерию Белову.

Напомним, резонансный инцидент произошел 25 марта. Двое молодых людей с бойцовской собакой напали на Валерию во дворе ее дома в Амурском поселке, когда та выгуливала во дворе своих собак. Нападавшие, как сообщили в СУ СКР, были пьяны.

Они повалили беззащитную женщину на землю, били руками и ногами, пинали. Кроме того, как сообщили в пресс-службе омских судов, один из нападавших демонстрировал половой орган, применял приемы борьбы, хватал за волосы и волочил Валерию по земле.

По данному факту в полиции завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». На тот момент фигуранты не были арестованы, и, по сообщению в соцсетях, продолжали терроризировать округу.

В активную стадию расследование перешло только после того, как Валерия Белова скончалась в собственном доме спустя почти месяц после описанных событий — 23 апреля. Материалы уголовного дела были запрошены СУ СКР по Омской области из полиции.

Зооволонтеры, хорошо знавшие Валерию и до последнего поддерживающие с ней связь, считали, что смерть молодой женщины стала следствием полученных ею травм. Она нуждалась в медицинской помощи, но не могла лечь в больницу, пока не были пристроены на временную передержку ее пять собак.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Валерии Беловой носит некриминальный характер и с избиением не связана. Однако расследование по статье ««Умышленное причинение легкого вреда здоровью» продолжилось и было переквалифицировано на более тяжкую статью «Хулиганство, совершенное группой лиц».

С учетом того, что подозреваемые могли скрыться или повлиять на ход расследования, СУ СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Куйбышевский районный суд ходатайство следствия удовлетворил. Срок содержания под стражей обычно составляет два месяца и может продляться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главу администрации из Омской области судят за мошенничество и превышение полномочий

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru