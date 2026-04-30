Следователи: смерть избитой омской зоозащитницы не носит криминального характера

Смерть Валерии Беловой оказалась не связанной с ее мартовским избиением. Фото: группа «Мы тебя нашли│Волонтерское движение│Омск» во «Вконтакте»

Следственными органами СУ СК РФ Омской области поставлена точка трагедии, которая взбудоражила жителей Омска. Смерть известной 35-летней зоозащитницы Валерии Беловой, которая была избита двумя мужчинами 25 марта в Амурском поселке, не носит криминального характера.

Нападение на омичку совершили двое нетрезвых мужчин 25 марта. Молодая женщина выгуливала своих собак и вступила в конфликт с подвыпившими омичами. Суть конфликта состояла в том, что бойцовая собака одного из мужчин набросилась на беззащитных питомцев Валерии. Женщина всячески пыталась их защитить, что вызвало неадекватную реакцию хозяина агрессивной собаки: он вместе со своим товарищем напал на женщину. Валерию повалили на землю и жестоко избили, пиная ногами. Также они натравили на лежащую женщину свою собаку породы стаффордширский терьер.

Судя по информации, которую Валерия Белова опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей, в результате избиения она получила сотрясение, так как били ее, по словам девушки, в основном по голове, ушибы рук, ног, почек и поясницы. Женщина плохо себя чувствовала, но от госпитализации в марте отказалась — она пыталась пристроить своих собак на временную передержку. Когда вопрос с собаками был решен, она должна была 24 апреля отправится в стационар для прохождения лечения. Однако, попасть в больницу Валерии было не суждено — 23 апреля она скончалась в своей квартире.

Сегодня, 30 апреля, СУ СК РФ Омской области опубликовало на своем сайте официальное сообщение, опровергающее многочисленные домыслы омичей о смерти зоозащитницы по причине избиения:

«В рамках проведенных следственных действий, судебно-медицинской, криминалистической, химико-токсикологической, молекулярно-генетической, дактилоскопической и других судебных экспертиз установлено, что смерть местной жительницы, являвшейся волонтером, не носит криминальный характер, каких-либо телесных повреждений не обнаружено».

При этом, в ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается, и по результатам расследования будет вынесено процессуальное решение. В настоящее время установлены личности фигурантов, они допрошены в качестве подозреваемых. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.

