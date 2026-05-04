Главу администрации из Омской области судят за мошенничество и превышение полномочий

Бывший глава администрации поселка Марьяновка по фамилии Рыльский вину в совершении преступления пока не признает. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Марьяновском райсуде началось рассмотрение дела главы поселка по обвинению его в покушении на мошенничество и в превышении полномочий. По версии следствия, чиновник по фамилии Рыльский замешан в фиктивном капитальном ремонте на сумму 12,5 миллионов рублей.

В судебном заседании государственным обвинителем оглашено обвинительное заключение в отношении бывшего предпринимателя по фамилии Рыльский, работавшего последнее время на должности главы администрации рабочего поселка Марьяновка. По версии следствия, гражданин Рыльский, будучи директором ООО «Сибирь», в 2017 году получил в аренду здание банно-прачечного комбината и землю под ним. В 2019 году он предоставил в администрацию фиктивные акты о капитальном ремонте на сумму свыше 12,5 млн рублей, пытаясь зачесть их в счет арендных платежей. Однако в тот год администрация в зачете платежей Рыльскому наотрез отказала.

Ситуация резко изменилась в 2021 году, когда гражданин Рыльский неожиданно стал главой той самой поселковой администрации, от которой получил резонный отказ по своему делу о фиктивном капитальном ремонте. И новоявленный глава, по версии следствия, развил бурную деятельность: нанял неквалифицированного юриста, чтобы через суд легализовать бездействие по взысканию арендных платежей. В результате договор аренды расторгли, а у администрации образовалась задолженность со стороны ООО «Сибирь» на сумму свыше 6 миллионов рублей. На данный момент вину в совершении преступления подсудимый в судебном заседании не признал. Судебное следствие по делу состоится в следующем заседании 22.05.2026.

