В омском Цветнополье похоронили женщину, которую заживо пытался сжечь муж

Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 августа в селе Цветнополье Азовского района Омской области прошли похороны жертвы домашнего насилия. 49-летняя женщина по имени Наталья пережила страшную трагедию. Напомним, 30 июня в 9 утра жителей небольшого села всколыхнула новость: 50-летний мужчина облил бензином и поджег собственную жену. Мужчину сразу же арестовали, потерпевшую отправили в областной в ожоговый центр. Медики сообщили, что диагностировали больше 70% ожогов на ее теле. Врачи несколько суток боролись за жизнь несчастной, и победили-таки. Но радоваться было рано.

Как рассказали на похоронах жители небольшого села, где живут всего полторы тысячи человек, Натальи не стало в крайнее и последнее для нее воскресенье. Накануне женщине проводили третью по счету операцию по восстановлению здоровья, и сердце не выдержало чрезмерной нагрузки.

- В какой-то период родственники говорили, что ей даже полегче стало, самочувствие улучшилось. Врачи стали с ней обсуждать операции по пересадке кожи, но увы, не случилось, - поделились односельчане.

Со дня смерти Натальи прошло 5 суток перед похоронами. Все это время проводить в последний путь родную сестру торопился старший брат несчастной. Мужчина служит на СВО - дорога сложная и нескорая. Сейчас он очень винит себя в случившейся трагедии: знал об издевательствах супруга и все равно потерял родного человека, не смог отстоять у изверга.

При этом зверства мужа, который в одночасье расправился с супругой, тоже обрастают новыми подробностями. Как сообщили в колхозе, где трудился подозреваемый в поджоге, к преступлению он готовился и, скорее всего, тщательно. Дело в том, что за месяц до случившегося сама Наталья подала документы на развод, а ее благоверный по имени Вячеслав через две недели взял отпуск за свой счет. В последние дни работы в колхозе он принес в организацию какие-то личные документы, коллегам сказал, что не хочет хранить их дома.

Когда мужчину задержали на месте преступления, он кричал во всеуслышание, что сможет избежать справедливого наказания и правосудия. Как выясняется сейчас, в СИЗО Вячеслав четко следует намеченному плану - косит под дурачка и просит для себя судебно-психиатрической экспертизы на вменяемость.

- Мы сами толком не знаем, что происходило в стенах их дома. Она боялась уходить от него из-за дома - не хотела дарить, хотя он ее бил, и бил по-умному: лицо никогда не трогал, а вот тело, скорее всего, в синяках было. Она же даже в жару водолазки носила и максимально закрытую одежду, - подтвердили односельчане.

В любом случае, мужчина остается пока за решеткой - до какого-либо процессуального решения следователей по делу.

На ближайшей рабочей неделе в селе ждут приезда комиссии по делам несовершеннолетних. У Натальи с Вячеславом - трое общих детей. Сыновья выросли, и давно живут отдельно. Младшей дочери 12 лет должны назначить опекуна. Когда обожженную Наталью отправляли на карете скорой помощи, она с трепетом просила, твердила, как заклинание, что ребенок не должен попасть в детский дом. Скорее всего, заботу и воспитание возьмет на себя семья родного брата Дмитрия, где также воспитывают своих детей.

Во время похорон слово взял и руководитель местного колхоза. Мужчина дал обещание, что сгоревшие помещения в доме Натальи, которые пострадали во время этого жестокого акта насилия, постараются отремонтировать на собранные сельчанами средства.

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