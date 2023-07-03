Сгори же вместе с домом: Жертва поджога из Цветнополья Омской области рассказала, как все происходило в роковое утро

30 июня в 9 утра жителей небольшого села Цветнополье Азовского района Омской области всколыхнула новость: 50-летний мужчина облил бензином и поджег собственную жену. Мужчину сразу же арестовали, потерпевшую отправили в областной в ожоговый центр. Медики сообщили, что диагностировали больше 70% ожогов на ее теле. Все выходные врачи боролись за жизнь несчастной, и в конце воскресного дня близкие сообщили, что Наталье (так зовут обгоревшую женщину) стало чуточку лучше - она начала что-то говорить. Пойдет ли она на поправку, врачи прогнозов не дают, и общее состояние здоровья оценивают как стабильно тяжелое. В реанимации ей придется пробыть еще месяц, затем - пройти длительную реабилитацию, а после и вовсе - вернуться к нормальной жизни, насколько это возможно.

Что послужило причиной ужасной трагедии в семье Натальи, «КП-Омск» выяснял на месте происшествия.

20 лет и трое детей

Когда мы ехали в деревню, по привычке представляли захолустье, заваленные сухой травой овраги, бездорожье, покосившиеся избушки. Каково же было удивление, когда глазам предстала противоположная картина. Домики чистые, свежевыкрашенные, ухоженные. Перед каждым - крепкий забор, может даже резной, или с литым декором. В окнах - современный пластик. Вокруг - зеленые лужайки и качели. Мусора нигде не видно. Наверное, так и выглядит загородная мечта.

Дом, где все случилось по улице Майской, хоть он и на противоположном от въезда конце деревни, отыскали быстро - наверное, каждый из двух тысяч местных жителей знает, что там произошло. Равно, как и многие осведомлены о трагедии в семье еще глубже.

49-летняя Наталья и 50-летний Вячеслав живут здесь уже больше 20 лет. Сейчас у них трое детей - два взрослых сына, которые давно живут самостоятельно, и 12-летняя дочь. Парни служили в армии, один сейчас трудится в колхозе, другой преподает в техникуме. Девочка учится в школе, деревенские отзываются о ней как о покладистом и самом послушном ребенке. Несмотря на пубертат, ребенок не бежит сломя голову на прогулки с подружками, а почти все свое время находится с мамой, помогает по дому, с посадками в огороде.

- Я знаю эту семью уже лет 20, наверное, в молодости, когда сама еще не вышла замуж, всегда приходила к ним в гости, чтобы напитаться вот этой энергией счастья, посмотреть на настоящие и крепкие отношения между мужчиной и женщиной, их согласие и единение, напитывалась положительных моментов, понимаете! - рассказала подруга Натальи. – Лет 12 я здесь не жила, уезжала. Когда вернулась, все очень изменилось между ними.

«Он мог оставить на алкоголь 18 тысяч в месяц»

- Вот сколько времени Вячеслав живет в нашей деревне, я его трезвым видел раза три или четыре, не больше, - присоединился к диалогу другой житель Цветнополья по имени Федор.

С чего начался разлад, понять уже сложно. Можно только предполагать. Но тягу к алкоголю подтверждают все. А еще – слишком жесткий характер и нетерпимый нрав супруга.

- Он всю жизнь проработал мастером. Руки у него золотые. Делал мебель отличную, на заказ. Люди тянулись к нему цепочкой. Никому не отказывал – многим мастерил настоящие шедевры поначалу. Но вот только брал расчет в спиртной валюте. Вот этот змей его и сгубил, со временем просто спился, - добавила женщина. – В нашем магазине в месяц мог оставить на алкоголь 18 тысяч рублей! Это же уму не постижимо.

Наталье из-за таких прорех в семейном бюджете тоже приходилось работать – даже когда дети были совсем крохами. А в последнее время женщина пахала даже на двух работах. Всю жизнь мыла полы в местном ДК, а позже – чтобы позволить дополнительное обучение для дочери-подростка, реабилитацию и прочее (младшая дочь Натальи родилась с некоторыми ограничениями по здоровью – прим.ред.) – устроилась курьером в отделение почты. При этом все хозяйство тоже лежало на плечах ответственной хозяйки. На эти же деньги, по словам близких, латала крышу, вставляла окна, питалась вдвоем с ребенком и кормила спивающегося супруга. За год до трагедии в Цветнополье из Новосибирской области перебрался брат Натальи – Дмитрий. Он и его семья стали для сестры опорой во всем, но сам мужчина не успел предотвратить трагедию. Только на днях Дмитрий вернулся в село из зоны СВО.

Дочка не любила бывать с отцом

- Ему дела не было, что творится у него в доме, он запивался так, что и не представить. Нормальному человеку… и жил сам по себе, можно сказать своей жизнью, только терроризировал ее постоянно, срывал на ней свое зло, обиду. Понимаете, это - человек с уже давно перевернутым сознанием – он что пьяный, что трезвый. Есть только его мнение и неправильное. Натальино мнение, а потом и вся ее жизнь для него ничего не значили, равно как и жизнь родных детей, - рассказал родной брат Натальи. – За это его дети сейчас ненавидят. А после случившегося – особенно.

Чем больше мужчина пил, тем меньше успевал на работе, меньше получал денег, меньше приносил домой. В какой-то момент он совсем отказался от ответственности за близких ему людей, уходя в запои и возвращаясь оттуда озверевшим и злым. Затем снова пытался заглушить ее спиртным. На лесопилке мужчину с должности мастера понизили до разнорабочего, дела его в гору так и не пошли. Он снова глушил реальность градусами – и так бесконечно, на протяжении 15 последних лет. А в последний год мужчину совсем закружило в парах «зеленого змия». Как сообщают сельчане, он все чаще стал поднимать руку на супругу. Иногда кричал на дочь

- Дочка вообще не любила без Натальи находиться одна в доме. Если так совпадало, и она не могла пойти с мамой на работу, она бежала к кому-то из соседей. Не могла находиться с ним тет-а-тет, - рассказывает супруга Дмитрия по имени Светлана, для которой его заботы стали уже ближе своих. – Мы очень хотели, чтобы Наташа начала нормально жить, перестала дергаться и бояться.

Наталья же все терпела и молчала. Крепче стискивала челюсть и продолжала жить «правильно» - заботилась о детях и хозяйстве и совсем забывала про себя. Вспомнила, наверное, слишком поздно. Терпение Натальи лопнуло всего-то три недели назад: женщина подала документы в суд и инициировала бракоразводный процесс.

Но вместо цветов и мольбы о прощении стала получать от Вячеслава еще больше злобы. Оно и понятно, мужчине, которому и без того едва хватало на выпивку, в случае развода нужно было бы выплачивать алименты на несовершеннолетнюю дочь, а еще освободить дом для семьи и подыскать себе другое жилье – так за него же и платить нужно, а он не привык. И обслуживающий персонал, который заменила Наталья, - тоже. Кто-то ведь должен был его кормить, обстирывать, терпеть ежедневные скандалы.

Развод стал триггером

С такой картиной будущего бытия мужчина смириться не смог. В один из вечеров, изрядно приняв на грудь, он пришел домой и начал обычный ор. Затем в ход пошли руки, рассказывает Дмитрий.

- Она позвонила мне в три часа ночи, попросила приехать и успокоить его. В эту ночь дочки Наташи дома не было – ушла ночевать к родственникам. Я уже говорил, что дома с отцом она бывать не любила. Мы с женой приехали, посидели, поговорили. Уехали через час. Она написала к семи утра, что он успокоился и они идут спать. А в 9 часов утра мы узнали страшное! - вспоминает Дмитрий.

Мужчина сразу ринулся к дому сестры.

- Я такого ужаса в жизни не видел. Наташа ужасно выглядела, да и как иначе – когда он не только ее поджег, полкухни сгорело от этого пламени, - пояснил брат пострадавшей и показал сгоревшие стены пристройки. – Но больше всего убило меня его поведение. Во-первых, меня он очень боялся, так следователям и кричал, чтобы меня не подпускали, иначе ему конец! А, во-вторых, на него когда наручники надевали, сказал, подставляя обожженные руки: пострадавший здесь я, а не она... И... сажайте меня... и ничего мне за это не будет – посижу и пойду на СВО в составе особых войск для заключенных, - возмущенно рассказывает брат.

Наталья рассказала Дмитрию во время свидания уже в больнице, что перед поджогом Вячеслав сильно избил Наталью – женщина не могла шелохнуться, не то, что помощи просить. А после спокойно облил бензином и кинул спичку, выплюнув ей в лицо слова: «Сгори же вместе с этим домом!».

Загоревшаяся женщина сопротивлялась, насколько ей хватило сил. Сначала Наталья прыгнула в ванную с водой для полива, которая стояла в огороде. Вячеслав настиг несчастную и начал отчаянно уже топить. Женщина вырвалась снова и побежала в соседний магазин – он стоит сразу справа от дома. Здесь ей помощь уже оказали местные. Сельчане закрыли Наталью в подсобном помещении, чтобы уберечь от обезумевшего супруга, а затем вызвали скорую помощь и полицию.

- Он пытался ее добить, во что бы то ни стало, - подводит итог Дмитрий. – Она просто чудом после всего пережитого в эти два утренних часа осталась жива. Но что она пережила в эти моменты, я даже не хочу себе представлять – на ней же места живого не осталось. Понимаете, он так старался ее убить, он так озлобился, он же прекрасно понимает, что без нее он – просто никто!

Близкие Натальи понимают, что полностью восстановить здоровье у женщины уже не получится, но все равно очень надеются, что она останется жива и сможет насладиться нормальной, спокойной жизнью хоть сколько-нибудь. По словам родни, у Наташи сейчас обожжено почти все тело, половина лица вместе с глазом. Есть и другие серьезные травмы.

Но в родном Цветнополье ее все равно очень ждут – ребята начали вывозить мусор с места происшествия, будут делать ремонт в том доме, где Наталья поселится только с любимой дочерью.

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