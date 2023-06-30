В омском селе Цветнополье муж из ненависти заживо поджег супругу

Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Утром в селе Цветнополье Азовского района Омской области случилась жестокая и непоправимая трагедия. 50-летний мужчина после ссоры с супругой избил ее, а затем облил бензином и поджег. О вопиющем происшествии сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитате РФ.

- По версии следствия, сегодня в 9 часов 30 минут местного времени подозреваемый из личных неприязненных отношений с целью убийства облил жену бензином и поджег. Потерпевшая с 70% ожогов тела госпитализирована, за ее жизнь борются врачи. В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировали в источнике.

Отметим, что в Омской области это не первое преступление, совершенное таким жестоким способом. Ранее 37-летний житель Калачинского района также поджег своего оппонента, который скончался от полученных повреждений. Убийце дали 12 лет колонии.