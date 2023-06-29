В Омске в доме, который прославился на всю страну унитазами на кухнях, теперь заливает потолки

Фото: «Инцидент Омск».

В поле зрения омичей уже не в первый раз попадает дом по проспекту Мира, 167б. Напомним, в прошлом году здание было признано изношенным, но не вошло в список аварийных и расселяемых. Его решили капитально ремонтировать и начали выполнять задуманное зимой 2023 года.

В холодное время года в доме решили переложить кирпичную кладку стен, которые пошли трещинами. В связи с тем, что крайние помещения - уборные и душевые, жителям перенесли отхожие места на кухни общего пользования. После жалоб в соцсетях нелепую ошибку исправили.

Зато теперь жильцы жалуются на затопленный 5 этаж. Как пояснили жильцы дома, рабочие сняли кровлю, но не закрыли как следует открытую площадку. После обильных дождей в квартиры 5-х этажей хлынула грязная вода. - Начали делать ремонт крыши и что? В подвале каждый день свищи, и мы это делаем все за свой счет. А зачем тогда вы нам нужны??? После вчерашнего дождя и вашего ремонта крыши затопило все 5 этажи, замкнуло проводку у людей в комнатах… Кто будет за это отвечать? - написали жильцы в соцсетях и дополнили свое сообщение фотографиями и видео. В первую очередь, жильцы остаются недовольными действиями своей УК «Авангард». Ремонт проходит под их контролем.

Фото: «Инцидент Омск».

После протечки жители также написали в ГЖИ. Возможно, последует официальная проверка хозяйствующей организации.

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