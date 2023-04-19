В омском общежитии на Мира, где санузлы установили на кухне, закончили кладку новой торцевой стены

Фото: соцсети.

В Омске в доме на проспекте Мира, прославившемся временно установленными унитазами на кухнях, рабочие закончили кладку новой торцевой стены. Такое решение было принято, когда кирпичная кладка стала сыпаться, но здание не было признано аварийным. После того, как окончательно будет доделана стена южного фасада, рабочие приступят к работе внутри здания, а в мае переместятся на другую сторону дома. 18 апреля выполненные работы осмотрели специалисты минэнерго Омской области и сотрудники мэрии.

Отметим, что средства на реконструкцию выделила мэрия, а заказчиком работ выступила управляющая компания «Авангард». После перекладки стен в пятиэтажке по программе капремонта отремонтируют кровлю.

Фото: соцсети.

Напомним, работу по перекладке стен начали выполнять зимой этого года, при этом жителей не удалось расселить. Помещения с душевыми и туалетами оказались без стен, поэтому УК приняла решение временно перенести унитазы на кухни. После всеобщего возмущения их убрали из помещений для приготовления пищи.