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НовостиПроисшествия7 марта 2023 13:07

В омском общежитии туалеты временно перенесли на кухни жильцов

Рабочие разобрали разрушенную фасадную стену жилого общежития, за которой скрывались унитазы, их пришлось переставить
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: Mash.

Фото: Mash.

Жильцам одного из омских общежитий на время ремонта предложили перенести унитазы на кухни. Не так давно рабочие разобрали кирпичную кладку стены дома в городке Нефтяников. За стеной находились туалеты и душевые общежития. Пока идет ремонт и пролет находится на всеобщем обозрении, унитазы переставили на кухни.

Напомним, летом 2022 года жильцы общежития по проспекту Мира, 167Б пожаловались на трещину в кирпичной кладке здания. Вслед за жалобой областная прокуратура принудила Фонд капремонта провести ремонтные работы – торцевую стену разобрали, но людей при этом не расселили.

Фото: Mash.

Фото: Mash.

Где в данный момент люди принимают душ - не сообщают.