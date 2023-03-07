В омском общежитии туалеты временно перенесли на кухни жильцов

Фото: Mash.

Жильцам одного из омских общежитий на время ремонта предложили перенести унитазы на кухни. Не так давно рабочие разобрали кирпичную кладку стены дома в городке Нефтяников. За стеной находились туалеты и душевые общежития. Пока идет ремонт и пролет находится на всеобщем обозрении, унитазы переставили на кухни.

Напомним, летом 2022 года жильцы общежития по проспекту Мира, 167Б пожаловались на трещину в кирпичной кладке здания. Вслед за жалобой областная прокуратура принудила Фонд капремонта провести ремонтные работы – торцевую стену разобрали, но людей при этом не расселили.

Фото: Mash.

Где в данный момент люди принимают душ - не сообщают.