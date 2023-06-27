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Общество27 июня 2023 10:58

Еду для гостиницы, где отравились гандболисты из Новокузнецка, готовили в полной антисанитарии

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в гостинице в Омске, где жили отравившиеся школьники
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о результатах проверки в гостинице, где остановились юные гандболисты из Новокузнецка, поступившие накануне в больницу с острой кишечной инфекцией, а также у поставщика еды. Если в отеле нарушений не нашли, то по месту производства питания специалисты ведомства выявили целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, приготовлением и доставкой еды по договору с гостиницей занималось физическое лицо — обычная местная жительница. Женщина не была оформлена ни как самозанятая, ни как индивидуальный предприниматель. Более того, оказалось, что омичка готовит все блюда сама, сотрудников у нее нет. Еще более интересен тот факт, что у омички нет медицинской книжки, отсутствуют данные об обследовании, медицинском осмотре, гигиеническом обучении и аттестации. В помещении, где готовилась еда, царила полная антисанитария.

— В представленных помещениях кухни не соблюдается поточность технологического процесса, отсутствует набор помещений (кухня представлена 1 помещением), нет документов, журналов, производственного контроля, ХАССПа, инвентарь не промаркирован, недостаточное количество раковин (всего 1), — уточнили в ведомстве.

Проведенное обследование показало, что женщина является носителем РНК норовируса 2 генотипа, который и был выявлен у всех 19 отравившихся спортсменов.

Напомним, ранее по факту отравления 19 спортсменов из Новокузнецка омские следователи завели уголовное дело. Инцидентом заинтересовался также глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления доложить о ситуации.

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