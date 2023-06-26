В Омске завели уголовное дело после массового отравления 19 кузбасских школьников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет по Омской области сообщил, что завел уголовное дело из-за массового пищевого отравления 19 школьников. Омские следователи считают, что детей накормили некачественной пищей. Еще днем ребята, приехавшие в Омск, на соревнования по пляжному гандболу, выступали за свои команды, а вечером уже попали на больничные койки. В этих соревнованиях приняли участие 400 детей из разных городов Сибири , но отравились только те, что представляли Новокузнецк.

- По версии следствия, 25 июня 2023 года 19 учащихся в возрасте 11 - 17 лет, приехавших из Новокузнецка в Омск на соревнования по пляжному гандболу, были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Как выяснилось, юные спортсмены поселились в гостинице, где было организовано их питание, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Одна из команд-победителей по гандболу из Новокузнецка. Фото пресс-служба правительства Омской области.

Расследование идет - сейчас, как говорят следователи, проверяют столовую, поставщиков продуктов, проводят лабораторные анализы. В каком состоянии находятся школьники, не уточняют. Также в следкоме пока не сообщают название гостиницы, где останавливались и ели спортсмены. Эту информацию обещают открыть после проведения «неотложных следственных действий».

Отметим, что несколько новокузнецких команд по пляжному гандболу - «Звезды», «Кузбасс-юниор» и «Кузнецкие медведи» - завоевали призовые места.