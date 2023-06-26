Состояние подростков-гандболистов, отравившихся в Омске, оценивают как среднетяжелое

Фото с соревнований, где принимали участие 19 отравившихся юных гандболистов. Фото пресс-службы правительства Омской области.

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало данные о состоянии здоровья новокузнецких школьников, которые приехали в город на соревнования по гандболу. Напомним, 24 и 25 июня в Омске прошли состязания по пляжному гандболу среди 400 спортсменов из разных городов Сибири в возрасте 11-17 лет. 19 человек были госпитализированы после первого дня спортивных состязаний - об этом сообщили в региональном министерстве спорта Омской области. Следственный комитет региона сообщает, что детям стало плохо после ужина в гостинице, где было организовано их питание. Всего из Новокузнецка прибыло 62 школьника, но другие дети проживали и ели в других отелях. Они уже уехали домой.

- Состояние 19 человек оценивается как среднетяжелое. На данный момент выполнено эпидобследование, анализы направлены в центр гигиены и эпидемиологии региона. Все необходимые данные будут переданы следственным органам, - рассказал представитель здравоохранения.

В министерстве спорта также сообщили, что некоторым детям стало плоха еще раньше - после посадки в поезд. Также стал известен адрес гостиницы, где проживали спортсмены - отель расположен по проспекту Маркса. Его уже проверили сотрудники Роспотрбнадзора. При этом ни одно из ведомств не выносит информацию о проверках в публичное пространство до окончательного вердикта.

Заведено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Также стало известно, что прокуратура Ленинского округа Омска, где и произошло пищевое отравление, взяла ход расследования под контроль.

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