Сергей Бояркин, изнасиловавший 9-летнюю школьницу под Омском, отправится в колонию на 20 лет

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор 46-летнему уроженцу Курганской области Сергею Бояркину, который в конце августа 2022 года изнасиловал 9-летную школьницу в поселке Новоомский под Омском.

Ранее Омский облсуд приговорил Бояркина к 20 годам колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 7 месяцев, а также поставил взыскать с него 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей. Кроме того, по решению инстанции он будет направлен на принудительное лечение у врача-психиатра. Приговор уже вступил в законную силу.

В историю с изнасилованием ранее добавилось еще одного уголовное дело. Обвиняемым по нему проходит инспектор бывший инспектор УФСИН, который должен был следить за Бояркиным, ранее неоднократно привлекавшемся к административной и уголовной ответственности. Экс-сотрудник ведомства вину не признал. Ему грозит до трех месяцев ареста, обязательные работы или штраф. Суд должен состояться в ближайшее время.

Напомним, ранее «КП-Омск» рассказывала подробности жуткого изнасилования, совершенного Бояркиным.

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