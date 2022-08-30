Мужчина, который изнасиловал 9-летнюю девочку под Омском, обещал ей коробку конфет

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

Сегодня стали известны подробности зверского изнасилования 9-летней девочки в поселке Новоомском в Омской области, которое произошло позавчера, 28 августа. В частности, директор школы, где училась малышка, рассказала о семье пострадавшей.

В этот день 46-летний мужчина случайно встретил 9-летнюю девочку около цветочного магазина в поселке и предложил ей пойти с собой за коробку конфет, которую он обещал купить в магазине позже. Однако продавца в магазине, куда сельчанин зашел с малышкой, не оказалось. Подозреваемый повел девочку дальше - на поляну возле лесопилки, где три раза ударил кулаком в лицо малышке и надругался над ней. В результате этого девочка получила травмы, а, в частности, лишилась одного зуба. После совершения преступления изверг скрылся, оставив искалеченного ребенка. Позже девочку обнаружил 52-летний мужчина, который отвез ребенка на подстанцию скорую помощи, откуда ребенка доставили в больницу.

Фото: Дмитрий Понуровский

Поиски преступника заняли у полицейских двое суток. Сегодня подозреваемого в изнасиловании сельчанина нашли на одном из кладбищ Омска в Кировском округе. Там он скрывался все это время.

Правоохранители опубликовали видео допроса, где мужчина совершенно спокойно рассказал, как он измывался над 9-летней школьницей.

— Ну все, развернулся. Че, говорю, пошли. А она: «Далеко еще?» В сторону пилорамы. И все там произошло. Уже на месте — половой акт. До самой пилорамы не дошли, так как там работают. Три раза я ее ударил в лицо кулаком. Она встала, надела платье. Я отвернулся, поворачиваюсь, а она уже бежит. Мне ее было не догнать, потому что я пьяный. Вообще в ноль был. Я пошел на пилораму, переоделся и уехал в город Омск, — рассказал 46-летний подозреваемый.

Пока полицейские разыскивали, надругавшегося над маленькой девочкой изверга, в Новоомском поднялась паника. Сельчане были шокированы произошедшим. Как рассказала одна из местных жительниц, родители стали волноваться за своих детей и не выпускать их лишний раз на улицу.

Некоторые жители Новоомского, с которыми удалось пообщаться, предлагали и вовсе отдать 46-летнего изверга и устроить над ним самосуд.

Также отметим, что никто из сельчан, не узнал преступника. Факт того, что мужчина не был местным жителем, подтвердили и в полиции.

- Я не знаю честно. Это ребенок, это искалеченная душа на всю жизнь. Говорят, зубов нет у девочки - все выбили. Это просто ужас! Родителям очень сочувствую, - прокомментировала ситуацию одна из жительниц поселка.

Директор школы, где училась пострадавшая, рассказала, что девочка из полной и благополучной семьи. Малышка всегда училась хорошо. Родители уделяли внимание ей и следили за ее успеваемостью. Семью пострадавшей в поселке описывают лишь позитивно.

Добавим, в настоящее время в отношении 46-летнего изверга было заведено уголовное дело по статье «Изнасилование». Расследование проводят следователи СК РФ по Омской области.