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Происшествия15 мая 2023 8:30

В Омске под суд пойдет инспектор УФСИН, который не уследил за ранее судимым, и тот изнасиловал ребенка

В августе прошлого года рецидивист надругался над 9-летней девочкой
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске завершено расследование уголовного дела уже бывшего бывшего инспектора УФСИН. Мужчину обвиняют в халатности. Следствие пришло к выводу, что еще будучи в должности инспектор небрежно относился к службе и недобросовестно исполнял обязанности по надзору за ранее неоднократно судимым мужчиной на вверенной территории.

Напомним, что освободившийся в апреле 2021 года из колонии рецидивист совершил ряд административных правонарушений и преступлений. При этом инспектор на асоциальный образ жизни мужчины внимания не обратил. И преступник продолжил в том же духе.

В итоге в ноябре 2021 года рецидивист совершил кражу и жестоко избил знакомого, а 28 августа 2022 года в поселке Новоомском изнасиловал 9-летнюю девочку, которое вызвало огромный резонанс в регионе.

Самого педофила отправили в колонию на 20 лет. Инспектору, который мог повлиять на исход дела и не допустить преступления, теперь грозит штраф, обязательные работы или трехмесячный арест. Виновным себя мужчина не считает.

ЧПКАРТИНА ДНЯ