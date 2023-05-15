В Омске под суд пойдет инспектор УФСИН, который не уследил за ранее судимым, и тот изнасиловал ребенка

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске завершено расследование уголовного дела уже бывшего бывшего инспектора УФСИН. Мужчину обвиняют в халатности. Следствие пришло к выводу, что еще будучи в должности инспектор небрежно относился к службе и недобросовестно исполнял обязанности по надзору за ранее неоднократно судимым мужчиной на вверенной территории.

Напомним, что освободившийся в апреле 2021 года из колонии рецидивист совершил ряд административных правонарушений и преступлений. При этом инспектор на асоциальный образ жизни мужчины внимания не обратил. И преступник продолжил в том же духе.

В итоге в ноябре 2021 года рецидивист совершил кражу и жестоко избил знакомого, а 28 августа 2022 года в поселке Новоомском изнасиловал 9-летнюю девочку, которое вызвало огромный резонанс в регионе.

Самого педофила отправили в колонию на 20 лет. Инспектору, который мог повлиять на исход дела и не допустить преступления, теперь грозит штраф, обязательные работы или трехмесячный арест. Виновным себя мужчина не считает.