В Омской области всероссийская акция «Ночь музеев - 2023» пройдет на 35 площадках

Фото:2ГИС. Музей М. А. Врубеля

20 мая 2023 года в Омской области пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев - 2023», приуроченная к Международному дню музеев. Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти, привлечение внимания к важным событиям, научным открытиям и людям - героям. Его слоган — «Ночь впечатлений».

Всего в акции примут участие 35 учреждений, в том числе исторический парк «Россия — моя история», музей имени М. А. Врубеля, историко-культурный комплекс «Омская крепость» и многие другие.

Продажа билетов начнется 12 мая 2023 года. Билеты дают право посещения со скидкой или бесплатно неограниченного количества музеев-участников.

С 18:00 до 00:00 омичи смогут прокатиться в 16 автобусах-шаттлах по 4 маршрутам. В каждом автобусе запланированы интерактив и тематические экскурсии.

На улице Музейной для омичей и гостей города устроят ярмарку и уличный концерт одной из автошкол.

Подробную информацию можно узнать в Туристском информационном центре Омской области по адресу: улица Музейная, 3.

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