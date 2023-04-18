В Омскую область с 20 апреля придет долгожданное потепление

При этом в ближайшие три дня в ночные часы на территории региона будет морозно, местами до -15 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омскую область в четверг, 20 апреля, придет потепление: воздух днем прогреется до +13 градусов, ветер стихнет. Об этом рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 18 апреля, столбик термометра днем покажет от 0 до +5 градусов. Местами возможны осадки дождя и снега. Ветер северный, северо-западный со скорость 7-12 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 17 метров в секунду.

В среду, 19 апреля, ночью погода в Омске и области существенно не изменится: сохранятся отрицательные температуры. Ожидается -5...-10, местами до -15 градусов. В дневные часы потеплеет до +2...+7. Ветер западный, юго-западный со скоростью 5-12 метров в секунду.

В четверг, 20 апреля, ночью будет -5...-10, местами до -15 градусов. Днем будет теплее — от +8...+13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный. Его скорость составит от 4 до 12 метров в секунду. В последующие дни на территории региона ожидается потепление.

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