«Я первый раз вижу ДТП это ваше…»: подрезавший скорую и еще 3 машины водитель «Крузака» ехал из бани

Фото: скриншот видео УМВД России по Омской области

Омская полиция опубликовала видео (содержит сцены табакокурения, 18+) задержания водителя из-за которого пострадал фельдшер скорой помощи.

Напомним, инцидент произошел 6 апреля в районе Телецентра. «Лэнд Крузер» не уступил дорогу скорой помощи, после чего реанимобиль врезался в металлический забор здания омского филиала федерального телеканала. В ДТП пострадал не только автомобиль, но и медик.

Позже сотрудники Госавтоинспекции задержали виновника аварии. Им оказался уроженец Иркутской области. В этот день мужчина отдыхал в бане с товарищами, после чего сел за руль. На своем маршруте с места отдыха до задержания ДПСниками он совершил четыре ДТП.

- Я первый раз вижу ДТП это ваше. Да, скорую не пропустил, да, виноват. Дальше чё? Документы. Освидетельствование прошел. Чё надо ещё? Всё, могу ехать, - вопрошал нарушитель у сотрудника ДПС.

Во время допроса причину задержания мужчина пояснить не смог. Он лишь сообщил, что просто мимо проходил.

- Стою курю. Ну, я чувствую, что я пьяный, - заключил водитель.

Теперь лихачом на «Лэенд Крузере» будет заниматься прокуратура и Следственный комитет.

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